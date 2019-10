Effondrement d’une terrasse à la Médina: un mort et trois blessés dont un bébé de 18 mois

L’affaissement d’une dalle d’un bâtiment R+1, situé à la Rue 6 angle 3 de la Médina, a fait un mort et trois (3) blessés dont deux (2) graves. Une dame, Seyda Dione, âgée de 53 ans y a perdu la vie. Les autres victimes, deux sœurs : Oulimata Dièye, 30 ans et Anna Dièye, 30 ans, s’en sont tirées avec des blessures. Issa Sy, en enfant de 18 mois a connu le même sort. Les faits ont eu lieu lundi aux environs de 15 heures.



La dépouille de Seyda Dione a été déposée à la morgue de l’hôpital Aristide Le Dantec. Les trois autres blessés ont été admis aux urgences de l’hôpital Principal, par les sapeurs-pompiers.



Selon le maire de la localité Bamba Fall, plus de 64 bâtiments recensés y compris des mosquées et églises menacent ruine à la Médina, un quartier au cœur de la capitale sénégalaise.