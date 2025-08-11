Turquie : Ousmane Sonko sollicite le soutien de Erdogan pour surmonter les défis budgétaires du Sénégal

Lors d’une visite officielle de cinq jours en Turquie, le Premier ministre, Ousmane Sonko, a appelé à un renforcement de la coopération bilatérale pour aider le Sénégal à faire face à ses difficultés financières. Invité par le président turc Recep Tayyip Erdogan, M. Sonko a plaidé pour un soutien accru d’Ankara dans cette période de tensions budgétaires.



S’exprimant avec franchise, le chef du gouvernement sénégalais a reconnu les défis économiques auxquels son pays est confronté : « Nous n'avons pas honte de vous parler de la situation financière que nous traversons. C'est un passif que nous avons hérité et qui place notre pays dans une situation budgétaire délicate. Cependant, nous sommes déterminés à prendre notre destin en main ».



Il a, toutefois, exprimé sa conviction que, grâce au soutien de la Turquie, le Sénégal pourrait surmonter rapidement ces difficultés : « Je solliciterai avec beaucoup d'insistance votre accompagnement durant cette période. Nous croyons qu’une Turquie déterminée à nos côtés nous aidera à stabiliser nos finances publiques ».



Outre une aide financière, Ousmane Sonko a invité les entreprises turques à investir massivement au Sénégal, notamment dans des secteurs clés comme l’énergie, l’agriculture et l’industrie. Il a également demandé au président Erdogan d’être un relais du Sénégal auprès d’autres partenaires internationaux pour élargir les opportunités de coopération.



Cette visite a abouti à la signature de plusieurs accords entre les deux pays, couvrant des domaines jugés prioritaires par les deux gouvernements.



