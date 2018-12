El Hadji Diouf : « Il est respecté par ses paires, il est le vrai capitaine de l’équipe nationale… »

Comme à l’accoutumée, la star sénégalaise, ancien international, El Hadji Diouf est revenu sur les performances de Sadio Mané, de Kalidou Koulibaly et des maux de l’équipe nationale en gros. Considérant que Koulibaly devrait être le capitaine de la sélection nationale, Diouf fustige l’amateurisme des dirigeants du football sénégalais. Sans oublier de souligner que les performances de Kalidou Koulibaly en club diffèrent de celles de la sélection, juste parce qu’il n’est pas bien utilisé.



Par évidence, l’ancien international s’est appesanti sur le cas de Sadio Mané. Selon El Hadji, Sadio manque de caractère et de leadership. Et que tant que ces aspects lui feront défaut, il ne pourra pas briller devant son concurrent égyptien.



Il explique pour autant l’absence de Kalidou Koulibaly par le fait que le défenseur central de Naples ne soit pas très en vu en équipe nationale contrairement aux autres nominés. Ce qui est vrai, malgré l’indignation des observateurs du football.