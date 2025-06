Mort de Sly Stone, pionnier de la musique funk, à l'âge de 82 ans

Sly Stone, musicien révolutionnaire et showman dynamique est mort ce lundi 9 juin à 82 ans, a annoncé son attachée de presse. Avec son groupe Sly and the Family Stone, il a révolutionné la musique populaire des années 1960 et 1970, et au-delà, avec des tubes comme « Everyday People », « Stand! » et « Family Affair. »