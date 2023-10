El Hadji Talla : "Boun Abdallahh Dionne n'est ni le plan B, ni Z, ni le pion de Macky Sall...Il combat Amadou Ba""

El Hadji Talla, porte-parole du candidat Mahamed Boun Abdallah Dionne, a balayé d'un revers de main les allégations selon lesquelles l'ancien Premier Ministre et militant de premières heures à l'Alliance pour la République (Apr) est le plan B de Macky Sall. L'invité de Midi King de PressAfrik, de ce mardi, est catégorique : " Mahamed n'est ni le plan B, ni Z , ni le pion de Macky Sall". Pour M. Talla, M. Dionne est libre d'être candidat. Toutefois, il précise que Boun Abdallah Dionne "combat Amadou et non son mentor". Regardez!

Aminata Diouf

