El Malick Ndiaye, chargé de Communication de Pastef arrêté

Le chargé de Communication de Pastef, El Malick Ndiaye a été arrêté taxe dimanche par la Section de recherches. L’information est donnée par les députés du groupe parlementaire Yewwi Askan Wi, Cheikh Thioro Mbacké et Guy Marius Sagna.



El Malick Ndiaye était déjà sous contrôle judiciaire et surveillance par moyen d’un bracelet électronique.



À souligner que le Président du parti est bloqué à son domicile depuis plus d’un mois. Le Secrétaire général et l’Administrateur sont en prison. Ainsi que d’autres responsables de Pastef.