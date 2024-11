Election américaine 2024 : Donald Trump revendique la victoire et remercie les Américains pour l’avoir « élu 47e président des Etats-Unis »

Seule la chaîne Fox News a pour l’instant annoncé la victoire finale de Trump. Associated Press confirme la victoire du candidat républicain dans l’Etat-clé de Pennsylvanie. Il compte désormais 267 grands électeurs, à trois d’une victoire finale.



« C’est pas fou ce qui nous est arrivé ? », a commencé le candidat républicain, revendiquant le fait d’avoir été « élu 47e président des Etats-Unis », une victoire qui a pour l’instant été annoncée par Fox News, mais pas encore par Associated Press.



« Nous allons aider notre pays à guérir », a-t-il continué, se félicitant d’une « victoire politique comme notre pays n’en a jamais connu ». Il a notamment mentionné la prise de contrôle républicaine du Sénat, et promis une victoire à la Chambre des représentants, ce qui n’est pas encore le cas.



Entouré par sa famille, ses directeurs de campagne, son colistier, James David Vance, et de nombreux autres soutiens, Trump a égréné ses élements de langage de la campagne –sécuriser les frontières pour un « nouvel âge d’or des Etats-Unis » – avant plusieurs digressions, dont quelques mots pour Elon Musk, et promesses d’un futur radieux.



« Nous devons mettre les divisions des quatre dernières années derrière nous et nous unir », a-t-il conclu. Son slogan pour les quatre prochaines années ? « Les promesses qui ont été faites seront tenues ».



Le chef des républicains à la Chambre des représentants félicite déjà le « président élu » Trump



Mike Johnson, le « speaker » du Parti républicain à la chambre basse du Congrès, a salué « l’espoir » que fait naître ce retour anticipé du républicain à la Maison Blanche. La victoire de Donald Trump n’a, pour l’instant, été annoncée que par la chaîne conservatrice Fox News.



Le Parti républicain a pris le contrôle du Sénat, obtenant déjà la majorité avec 51 sièges sur 100. S’ils parviennent à garder la majorité à la Chambre des réprésentants, tous les leviers politiques fédéraux seraient sous contrôle conservateur.