Election présidentielle : Colobane, HLM et Biscuiterie, les électeurs envahissent les lieux de vote

A Dakar certains centres de vote affichent déjà le plein. Les électeurs se sont levés tôt pour rallier les lieux de vote. En passant, par Colobane et HLM l'on a aperçu des files d'électeurs venus pour accomplir leur devoirs civiques.

La particularité, la majorité des électeurs trouvés sur place sont des jeunes. C'était aux environs de 7 h 30.



Un peu plus tard, un autre tour au centre de vote du dispensaire de Biscuiterie sur l'avenue Bourguiba, ce lieu de vote affiche également le plein. Des jeunes et vieux, le tout dans une discipline font la queue pour choisir leur futur président.