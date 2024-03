Election présidentielle : La MOE de l'UE appelle au respect des libertés et se réjouit de la libération du candidat Diomaye Faye

La mission d'observation de l'union européenne fait part de la poursuite de sa mission d'observation en vue l'élection présidentielle du 24 mars prochain. Dans son communiqué du jour parvenu PressAfrik, la mission de l'UE informe qu'elle entendent poursuivre sa mission, conformément aux nouvelles échéances.

"La mission européenne prend acte du nouveau calendrier électoral et observe le déroulement de la campagne électorale ainsi que les préparatifs du scrutin. Nous appelons au plein respect des libertés d'expression, de presse, d'accès à l'information hors-ligne et en ligne et de réunion durant cette campagne", a déclaré Malin Björk, cheffe de la MOE de l'UE. Dont le retour au Sénégal est annoncé pour le 20 mars prochain.



Poursuivant : la MOE de l'UE rappelle "l'importance de faire appliquer l'égalité des chances à tous les candidats dans le cadre de la campagne électorale".

Par ailleurs, elle dit prendre note de la libération, le 14 mars de l'un des candidats à l'élection présidentielle qui était en détention et souhaite qu'elle puisse contribuer au déroulement d'une campagne apaisée et sans violence.



Encore, informe la MOE de l'UE en plus des dix (10) experts électoraux présents à Dakar, vingt huit (28) de longue durée seront déployés le 18 mars dans l'ensemble des 14 régions tandis qu'un second groupe de 42 sera opérationnel le 22 mars. D'après, la cheffe de la MOE ce dispositif sera renforcé de 100 observateurs sur l'ensemble des 46 départements du pays.