Election présidentielle au Sénégal : le Président de l'UA se félicite du dénouement

Le président de la République islamique de Mauritanie, en sa qualité de président de l'Union Africaine, Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani a salué le dénouement heureux de la crise politique au Sénégal. Ce dénouement est en partie lié à la fixation par le Président Macky Sall la date de l'élection présidentielle, prévue pour le 24 mars prochain.



"Cela témoigne de l'ancrage démocratique du Sénégal et de la solidité de ses institutions", a dit monsieur Ghazouani. De plus, le Président en exercice de l'Union Africaine appelle tous les candidats et autres parties prenantes, y compris la société civile, à consolider cette dynamique constructive pour la tenue d'élections libres, transparentes et apaisées".



Il faut rappeler que la campagne électorale a démarré hier. Et principalement, la ville de Dakar est le pour le moment le théâtre des meetings et autres.