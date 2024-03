Election présidentielle : la LIPS salue le bon déroulement du scrutin

Le Bureau national de la Ligue des Imams et Prédicateurs du Sénégal (LIPS) se félicite du bon déroulement de l’élection présidentielle du dimanche.



Dans son communiqué du jour la LIPS, après avoir exprimé sa vive satisfaction à l'égard des organisateurs de ce scrutin ainsi qu'à tous les acteurs impliqués dans le processus électoral a formulé les voeux qui suivent : “que toutes les mesures nécessaires soient prises pour améliorer davantage le système électoral sénégalais, qui a déjà démontré son efficacité avec trois alternances, afin qu'il soit irréprochable”.



Par ailleurs, la LIPS a adressé ses encouragements au président nouvellement élu, Bassirou Diomaye Diakhar Faye.





En sus, l’organisation des imams et prédicateurs du Sénégal, “ associe à ces encouragements et prières les candidats vaincus pour leur attitude empreinte de foi face à l'épreuve et qui, sans fatalité aucune, ont accepté la décision divine qui avait préalablement désigné le vainqueur de ces élections”.



“Leur engagement au service de leur pays ne doit pas être vain, et nous espérons que leurs aspirations seront concrétisées par le Président élu, qu’ils se doivent de soutenir pour l’intérêt national, dans le respect des règles républicaines et suivant les rôles de chaque composante dans une démocratie”, a ajouté la LIPS dans son communiqué.





Cependant, après le temps de l'euphorie, la LIPS appelle les populations à se remettre au travail pour la construction du Sénégal.