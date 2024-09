Elections législatives anticipées : à Ziguinchor, Madia Diop Sané compte se lancer dans la course

La rupture tant chantée et voulue par le peuple sénégalais tend vers sa concrétisation. Après, la Présidence, c’est au tour de l’Assemblée nationale d’accueillir de nouvelles têtes. C’est du moins le souhait de beaucoup de citoyens. Pour ces législatives en vue, les jeunes veulent occuper le premier rang et apporter du sang neuf à l'institution parlementaire et changer la donne.



C’est dans cette dynamique que surgissent des jeunes d'une nouvelle génération. Parmi eux, Madia Diop Sané, jeune activiste basé en Casamance précisément à Ziguinchor, entend apporter sa part dans cette rupture. De son avis, ce changement passe impérativement par l’Assemblée Nationale.



Le coordonnateur national du mouvement Vision Citoyenne société civile, connu dans la région pour son dévouement à la cause des opprimés, veut porter la voix des Ziguinchorois, des casaçais et des sénégalais en générale au sein de l’hémicycle.



Selon Madia Diop Sané : « Les récentes élections présidentielles ont été un tournant décisif marquant une volonté de rupture d’avec l’ancien régime et les pouvoirs irrépressibles du président de la république ». Déplorant le fait que « Jamais dans l’histoire de ce pays des députés ne se sont montrés si peu soucieux des aspirations du peuples sénégalais. Affichant sans aucune gêne leur allégeance aux intérêts du parti et leur dévotion en un être unique qui fait et défait selon ses envies », l’activiste soutient que « l’assemblée n’était qu’un pouvoir fictif se faisant prolongement de l’exécutif ».



Fort de ce constat, le coordonnateur national de Vision Citoyenne estime que ces législatives anticipées sont comme une chance donnée aux sénégalais de concrétiser la rupture. « Ce 17 novembre, une autre occasion nous ait donnée de concrétiser cette volonté de rupture à travers un choix minutieux et réfléchi des hommes devant porter les aspirations du peuple dans cette hémicycle ».



« Il ne s’agit plus d’octroyer à l’aveuglette une majorité absolue à un parti quelconque en ayant aucun contrôle sur le profil », a soutenu le natif de Ziguinchor.

Toutefois, Madia Diop Sané, se dit ouvert à des concertations et collaborations avec tout parti politique qui souhaiterai porter sa candidature.