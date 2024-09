Élections législatives : plus de 40 partis interpellent le Président Diomaye sur la nécessité de tenir des concertations

Plus de quarante partis politiques et organisations, réunis sous l'Alliance pour la Transparence des Élections (ATEL), ont interpellé le Président Bassirou Diomaye Faye sur la nécessité de tenir des concertations en vue des prochaines élections législatives.



« Il est impératif d’examiner sans délai, de manière concertée et consensuelle, les nombreux défis, notamment l’impossibilité de bénéficier du délai de 150 jours prévu dans le code électoral pour la collecte et de 85 jours pour le dépôt des parrainages (articles L57, L175 et L176) », ont déclaré plusieurs leaders politiques, dont Moustapha Niasse, Idrissa Seck, Aminata Mbengue Ndiaye, Amadou Ba, Bougane Gueye, et Thierno Bocoum.





Le leaders politiques signataires d’un communiqué conjoint, invite le Président de la République à « faire convoquer sans délai, en rapport avec la Direction Générale des Élections et toutes les parties prenantes, le processus habituel de discussions afin d’aborder, en particulier, les défis découlant de l’anticipation des élections législatives ».



D’après les leaders politiques, « toute initiative prise hors de ce cadre constituerait une violation flagrante de l'article 2 du Protocole additionnel de la CEDEAO sur la Démocratie et la Bonne gouvernance, qui requiert le consensus d'une large majorité avant toute modification de la législation électorale dans les six mois précédant un scrutin ».



Selon eux, il est impératif d'examiner sans délai, de manière concertée et consensuelle, les « nombreux défis, notamment l'impossibilité de bénéficier du délai de 150 jours prévu dans le code électoral pour la collecte et de 85 jours pour le dépôt des parrainages (articles L57, L175 et L176) ».



En plus, soulignent-ils, depuis le 25 février 2024, plus de quatre cent mille jeunes ont atteint l'âge de la majorité et doivent être inscrits sur les listes électorales. II en va de même de la répartition des sièges entre les départements dans le scrutin majoritaire selon le critère objectif du nombre d'habitants et le nombre de sièges à pourvoir via le scrutin proportionnel, à l'échelle nationale, au regard du recensement de la population en 2023.



Cependant, ils mettent en garde le pouvoir en place contre « toute démarche solitaire concernant le cadre électoral, qui risquerait de compromettre sérieusement la stabilité politique de notre pays ».



Au-delà des élections législatives, les leaders politiques indiquent que « d'autres sujets nécessitent tout autant un dialogue entre les forces vives de la Nation. Les réformes institutionnelles ayant fait l'objet de consensus confirmé par le résultat de la dernière élection présidentielle devraient être mises en œuvre, sans tarder ».



En outre, ils appellent la « communauté internationale, ainsi que les communautés africaines, qui n'ont cessé de magnifier l'exemplarité démocratique du Sénégal, à demeurer vigilantes quant au respect des principes fondamentaux de l'État de droit, qui sont désormais menacés dans ce pays ».





Les signataires







