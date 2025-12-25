Électrification rurale : huit (8) villages mis en service à Fatick et Mbour

Le Directeur général de l’Agence Sénégalaise d’Électrification rurale (ASER), Jean Michel Sène, a procédé, le 23 décembre 2025, à la mise en service de huit (8) villages dans les départements de Fatick et de Mbour, dans le cadre du projet ASER - AEE Power.



Dans le département de Fatick, commune de Mbelacadio, les localités bénéficiaires sont Khasseme, Molane, Thiadabi 1, Thiadabi 2, Ndairy et Ndiorokh, ce dernier relevant de la commune de Tattaguine.



Dans le département de Mbour, commune de Ndiaganiao, les villages de Dap Thior 1 et Ndioudiouf ont également été raccordés au réseau électrique.

