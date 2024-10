Elèves voilées exclues à Fatick: l'établissement présente ses excuses aux parents et décide de se "conformer à l'arrêté ministériel"

L'Inspecteur d'académie de Fatick a réussi à dissuader les parents d'élèves qui avaient commencé à retirer les dossiers de leurs filles voilées, exclues du Collège catholique du Sine, dans le but de les transférer vers d'autres établissements.



Selon Bès Bi, qui rapporte l'information, la situation a évolué après les excuses du principal de l'établissement, Patrice Mbengue. « Nous reconnaissons avoir interdit l'accès à l'école à des élèves en raison du port du voile. Nous présentons nos excuses aux parents et aux élèves », a-t-il déclaré.



Toutefois, il a tenu à préciser que cette interdiction était clairement stipulée dans le règlement intérieur du collège catholique. Cependant, l'établissement a décidé de se "conformer à l'arrêté ministériel", qui proscrit l'interdiction du port du voile et d'autres signes religieux.