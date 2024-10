Elim CAN 2025 : la Guinée se balade contre l'Éthiopie, le Maroc corrige la Centrafrique

Dernier de son groupe avec un zéro pointé avant le coup d’envoi, la Guinée a décroché sa première victoire, ce samedi au Stade Olympique Alassane Ouattara d’Ebimpé, à Abidjan en Côte d’Ivoire, pour la 3e journée des éliminatoires de la CAN 2025.



Pour la première depuis le retour de Michel Dussuyer sur le banc, le Syli National s’est imposé sur le score sans appel de 4-1 contre l'Éthiopie grâce à un Serhou Guirassy de gala, auteur d’un triplé notamment.



Après deux revers d’entrée, la Guinée empoche ses trois premiers points et double son adversaire du soir en chipant la troisième place. En cas d’un nouveau succès mardi prochain combiné à une contre-performance de la Tanzanie, Guirassy et les siens monteront à la deuxième place, virtuellement qualificative à la CAN 2025.



Déjà qualifié en tant qu’hôte, le Maroc a néanmoins assuré le spectacle samedi soir, en corrigeant la Centrafrique (5-0) au Stade d’Honneur d’Oujda, pour la troisième journée des éliminatoires de la CAN 2025. Achraf Hakimi et ses coéquipiers ont plié le match en première période en inscrivant quatre buts, dont un doublé de l'ex-Marseillais Azzedine Ounahi.



Fort de cette large victoire nette et sans bavure, le Maroc conforte sa première place dans le groupe B. La Centrafrique se retrouve, elle, en mauvaise posture après s’être fait doubler au classement par le Gabon, accroché la veille par le Lesotho (0-0).