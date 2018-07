Éliminatoires CAN U20 : le Sénégal affronte le Congo cet après-midi

Le technicien, qui est par ailleurs l’entraîneur de Teungueth FC (élite sénégalaise), estime qu’en concédant le nul à Brazzaville, ils ont démontré qu’ils ont largement le niveau’’. Aussi les invite-t-il à ’’installer le jeu dans le camp congolais’’.

‘’En jouant dans le camp adverse, ils pousseront l’adversaire à la défensive et à lui ôter toute envie de construire’’, a-t-il ajouté, indiquant que les sélections congolaises disposent souvent de joueurs adroits sur les balles arrêtées.



Pour cette raison, il affirme qu’’’ils doivent éviter les fautes à proximité de leur surface de réparation’’, rappelant qu’en 2015, les Congolais avaient montré de grandes qualités physiques et athlétiques.

‘’Il faudrait qu’ils soient prêts à répondre au défiphysique que les Congolais vont essayer d’imposer’’, a-t-il insisté, indiquant que l’idéal est d’ouvrir le score. Selon lui, ’’cela obligerait l’adversaire à se découvrir davantage et à ainsi offrir des occasions à notre jeune équipe’’.