Réintroduire les rhinocéros en Afrique du Sud: Amos, le protecteur de rhinos

À notre droite, dans la voiture, le volant entre les mains, Amos Tembe : « Vous voyez ces arbres ici ? On a de grandes chances de trouver un rhinocéros noir pas loin ».



Lunettes noires, une voix qui porte et une énergie débordante, c’est un spécialiste des rhinocéros : « Regardez sur la route, vous voyez cet amas de terre ? C’est le signe de leur passage. Ils ont marqué leur territoire. Je peux vous assurer qu’ils vont revenir ici aujourd’hui ».



Chez lui, à la maison, il a deux enfants, et à Hluhluwe parc… des milliers d’autres : « Quand un rhinocéros se fait braconner, j’ai l'impression de perdre un membre de ma famille. Parce qu’avec le temps, je me sens connecté à eux. Vous savez, j’ai commencé ici avec l’unité anti-braconnage. Je me souviens d'un jour où on était tombé sur six braconniers. Et on n'était que deux. Il n'y avait aucun signal ! Aucun moyen d'appeler des renforts… On a pu en arrêter deux. Les quatre autres ont été neutralisés. Ce n’était pas notre objectif, mais ces gars-là veulent vous tuer ! ».



Quinze ans plus tard, Amos a rangé son fusil pour rejoindre l’équipe de direction. Il est monsieur sécurité. Et pour mettre fin aux affrontements dangereux avec les braconniers, le parc a une nouvelle stratégie : « On met en place une clôture connectée autour du parc. On a aussi des drones et des caméras. Comme celles-ci, regardez, vous pouvez à peine la voir, elle est entièrement camouflée ».



Sifiso, assis dans la salle de contrôle : « Si vous cliquez sur “léopard”, vous avez les photos de tous les léopards détectés par les caméras. Et vous pouvez aussi sélectionner “humain”. Là par exemple, c’est un braconnier repéré hier ».



Mais face à l’urgence, le parc a aussi pris une décision drastique : couper les cornes des rhinocéros, pour prévenir le braconnage. « Regardez celui-ci. On lui a coupé la corne, mais elle va repousser. On s’assure de couper au bon endroit. On espère qu’après trois ou quatre ans, on n'aura plus à faire ça. C’est simplement le temps de stabiliser notre stratégie de défense ».



Pour l’instant, grâce à l’écornage, le parc n’a perdu qu’un seul rhinocéros au mois de juin. « Quand on fera un mois sans braconnage. Ce jour-là, croyez-moi, je ferai un gros barbecue, et je boirai un bon coup ! ». Une trentaine ont été braconnés depuis janvier, c’est trois fois moins que l’année dernière à la même période.