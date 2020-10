Emigration clandestine: 134 migrants sénégalais sauvés au large de la Mauritanie

Alors que le Sénégal n' a pas fini de pleurer ses fils disparus suite à l'explosion d'une pirogue de migrants au large de Mbour, d'autres continuent d'emprunter la mer. En effet, l'Agence mauritanienne de l'infirmation (AMI) rapporte que plus d'une centaine de Sénégalais ont été interceptés après une panne de leur bateau au large de Nouamghar.



Et il s'agit de 134 migrants clandestins sénégalais qui ont été secourus après la panne de leur pirogue, au large de la région de Nouamghar, dans la Moughataa de Chami, alors qu’ils étaient en route pour les Îles Canaries.



Le bureau de l’AMI à Nouadhibou, citant une source sécuritaire, d'indiquer que le groupe a été secouru par l'un des bateaux de pêche opérant dans la même zone, ajoutant qu’ils ont été transportés, sous la supervision des garde-côtes mauritaniens, à Nouadhibou, et que les équipes du Croissant-Rouge mauritanien ont commencé à leur fournir l'assistance médicale nécessaire.



"Le groupe a par la suite été transporté à la Direction régionale de la sûreté à Nouadhibou, en attendant que la police commence à les interroger avant leur acheminement dans leur pays d'origine", confie la même source.



L'arrestation de ce nouveau groupe intervient après l'arrestation mercredi de 161 immigrés clandestins en provenance du Sénégal, dans le cadre des efforts déployés par les autorités sécuritaires de la Wilaya pour lutter contre le phénomène de l'immigration clandestine.