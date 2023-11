Émigration irrégulière : des candidats dont 3 femmes enceintes frôlent la mort

Une pirogue en provenance du Sénégal avec à son bord 95 migrants dont 3 femmes enceintes et 7 enfants de moins de 10 ans a failli couler, annonce un journaliste espagnol du nom de Txema Santana, spécialiste des questions migratoires.



Le journaliste révèle que les émigrés ont passé 24 heures à évacuer l’eau de la pirogue qui commencé à couler. Plus de peur que de mal, ces candidats ont finalement pu débarquer sains et saufs. Par ailleurs, précise Santana, leur pirogue a coulé juste après sous leurs yeux. Selon la même source, la pirogue a quitté le Sénégal depuis le 10 novembre.