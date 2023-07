Émigration irrégulière : le ministre Cheikh Oumar Anne dénonce la politique d'obtention de visa

Évoquant la question de la migration irrégulière, lors de l'émission Grand Jury de la Rfm ce dimanche, le ministre de l'Education nationale, Cheikh Oumar Anne a invité l'Europe à jouer pleinement son rôle, avant de dénoncer la politique d'obtention de visa qui empêche les jeunes à passer par la voie normale.



« Souvent, les jeunes qui voyagent, il y en a qui n'ont pas de moyens et d'autres ont des moyens, et sont tentés par l'aventure parce qu'ils n'ont pas de visa tout simplement. S'ils avaient un visa ils auraient utilisé l'avion (...) Il faut que l'Europe joue pleinement son rôle. Nous sommes dans un monde où chaque à quelque chose à donner. L'Afrique donne beaucoup à l'Europe et l'Europe ne peut même pas permettre à nos jeunes d'aller travailler et ne veut créer aucune condition pour leur permettre d'aller dans de bonnes conditions. Tout est fermé systématiquement. La politique européenne en termes d'émigration c'est vraiment inacceptable », a dénoncé le ministre.



Cheikh Oumar Anne demande l'Afrique de revoir ses rapports avec le reste du monde. « Ce que nous donnons il faut qu'ils (les Européens) sachent que ça a un coût pour eux. Ce qu'ils nous donnent, il faut à chaque fois qu'on paie le coût. Il faut qu'ils paient quand ils ont besoin de venir chez nous. La question de l'indépendance et de l'autonomie de nos dirigeants c'est à ce niveau que le problème se pose ».



Le ministre s'est étonné que l'Occident mette énormément de moyens à travers des ONG pour défendre des questions de mœurs et des choses qui n'ont rien à avoir avec notre culture (en l'occurrence l'homosexualité). « Ils nous interpellent sur ces questions et ils nous demandent de signer des conventions et qu'on accepte leur mode de vie. Je pense que c'est aux Africains de se déterminer et qu'on éduque les jeunes. Il faut réfléchir de façon globale sur la question de l'emploi des jeunes ».