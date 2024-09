Émigration irrégulière : le sociologue Aly Hann décrypte les causes du phénomène

Invité de l'émission Midi Keng sur PressAfrikTVHD ce jeudi 12 septembre 2024, le sociologue Dr Aly Hann a livré une analyse approfondie sur la problématique de l'immigration irrégulière. Il s'est appuyé sur le drame du chavirement d'une pirogue au large de Mbour (sur la Petite Côte), qui a causé un bilan provisoire de 40 morts, pour aborder la question.



Pour le sociologue, un vent de désespoir secoue la jeunesse. Selon lui, il y a plusieurs « facteurs sociaux qui expliquent cette situation ». Il considère que la jeunesse a besoin « d'être capacitée et formée pour prendre leur destin en main.



Il soutient aussi que les médias et les politiciens servent une mauvaise image à la jeunesse. « Au lieu de mettre en avant des modèles de réussites et de personnes valeureuses, les médias et les réseaux sociaux mettent en vitrine des choses négatives », explique Dr Hann. Pour lui, le « miroir d'une société modèle est assombri par les médias ».



S'épanchant sur les comportements des politiciens sur l'espace public, il déplore les « propos va-t-en-guerre et de menaces propagées par les politiciens. Selon lui, ces comportements provoquent un climat politique délétère et une perception négative des jeunes. Les jeunes ont de l'aspiration, mais ne sont pas aidés dans leur quête d'ambition par les tribunes médiatiques et politiciennes ».



Prenant en exemple le premier satellite sénégalais, il affirme que les médias et les politiciens ne font pas assez la promotion des techniciens et ingénieurs qui ont conçu l'appareil à cause de calculs politiques. « En réalité, ils cherchent le gain politique partout », assure le sociologue.