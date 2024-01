Emploi et insertion des jeunes : le projet "feed the future Sénégal Yiriwaa" lancé à Ziguinchor

Le projet "feed the future Sénégal Yiriwaa" a été officiellement lancé à Ziguinchor. C'était en présence de l'adjoint au gouverneur de Ziguinchor chargé des affaires économiques, Sidi Guissé Diongue et des représentants de l'Usaid. Le projet " feed the future Sénégal Yiriwaa" a pour but d'appuyer les jeunes pour relever les défis liés à l'emploi et à l'insertion.



Le projet "feed the future", informe ses concepteurs est financé par l'Usaid à hauteur de 3 millions de dollars ( 1 810 393 600 francs CFA) pour une durée de 4 ans. Pour cette phase "vingt-sept communes de la Casamance" seront concernés. Au total, 50 collectivités territoriales seront impactées d’ici 2027, selon les initiateurs.



Le projet" feed the future Sénégal Yiriwaa" va accroître l'engagement des jeunes dans leurs localités. Et d'après Aby Diallo, coordonnatrice, "le projet permettra aux jeunes à s'impliquer davantage dans les activités de leurs communes.