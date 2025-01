Emplois des jeunes et chômage : « le gouvernement actuel est en train de démanteler tous les dispositifs que l’Etat a eu à mener jusque-là », Malick Ndour

Interpellé entre autres sujets sur la fronte des Jakartamen, suite à la décision des autorités de faire immatriculer les motos deux roues et sur le rapport de l'ANSD. Ce rapport, faut-il l'évoquer publié cette semaine sur le taux de chômage élargi est passé de 21,5% au premier trimestre 2023 à 23,2% sur la même période en 2024, soit une hausse de 11,7 points de pourcentage. L'ancien ministre de la jeunesse, de l'emploi et de l'entrepreneuriat sous Macky Sall a d’abord reconnu que « l'emploi n'est pas une chose aisée » avant d’ajouter que, « les statistiques de l'emploi posent beaucoup de problèmes », non sans « reconnaître, que nous avons une économie plus ou moins informelle, marquée par l'omniprésence d'activités qui ne sont pas tout le temps suivi par les institutions statistiques de notre pays ».



Selon l’Economiste, « il y a effectivement une baisse de l'emploi, normalement salarié. Et cette baisse ne nous surprend pas parce que nous avons vu ces derniers temps comment se comporte l'économie qui est aujourd'hui en baisse, l'activité en tout cas ».



Selon Malick Ndour, le régime de Macky Sall, s’est investi à réduire le chômage des jeunes en créant des emplois notamment avec la mise sur pied du programme Xeuyou ndaw yi. Des efforts que d’après lui, le régime actuel est en train de réduire au néant. « Nous, on a beaucoup travaillé d'abord sur l'employabilité des jeunes en repositionnant, la formation professionnelle à un niveau tel qu'à même qu'il est aujourd'hui, ce qu'elle est devenu, ça, il faut le reconnaître, beaucoup d'efforts ont été faits, dans le cadre de l'emploi à travers la formation professionnelle, d'autres initiatives aussi, de promotion de l'entrepreneur ont été apportées aujourd'hui, avec, le programme qui a apporté des solutions, mais malheureusement, nous constatons que, le gouvernement actuel est en train de démanteler, toutes les bonnes dispositifs que l'État a eu à amener jusque-là. Le programme Xeuyou ndaw yi, aujourd'hui, n'est quasiment plus une réalité. Et ça, ça nous désole parce que nous avons pu voir, la situation de précarité, à laquelle les jeunes aujourd'hui sont confrontés alors que c'étaient des solutions, qu'on a pu trouver jusque-là ».



« L'État du Sénégal, peut-être, va apporter d'autres solutions. Les questions d'emploi sont des questions structurelles. On ne peut pas solutionner, du jour au lendemain, l'essentiel, c'est d'avoir confiance et nous espérons que les nouveaux dirigeants de ce pays, vont, s'y pencher définitivement. Parce que jusqu'à présent, on n'a pas encore vu d'actes concrets en tout cas de mesures fortes donc entreprises par ce nouveau régime et je pense qu'il est temps maintenant aujourd'hui, presque un an après leur arrivée donc de se pencher définitivement sur ça », a-t-il déclaré.