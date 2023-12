Emprisonnement de Sonko, recul démocratique: Mimi Touré reçoit une délégation de la CEDEAO et vilipende l'Etat du Sénégal

L'ancien Premier ministre, Aminata Touré continue sa bataille au niveau de l'opinion internationale pour exposer aux organisations régionales, sous-régionales et mondiales les violentions de l'État de droit exercées par l'actuel régime au Sénégal. Vendredi, elle a reçu une délégation de la CEDEAO venue à Dakar.



"J’ai rencontré hier la délégation de la CEDEAO venue s’enquérir de la situation politique à moins de 3 mois de l’élection présidentielle. Je leur ai exposé les régression démocratiques que nous vivons actuellement avec l’emprisonnement injuste de Ousmane Sonko et de plus de 2500 jeunes, le harcèlement des journalistes, l’indifférence du gouvernement en campagne déguisée face aux nombreux problèmes des sénégalais y compris le drame de l’immigration clandestine", a indiqué l'ancienne présidente du C'est.



Qui poursuit: "Je leur ai fortement recommandé de demander directement et fermement au Président Macky Sall la libération immédiate des tous les prisonniers politiques, l’organisation d’une élection inclusive avec la participation de tous les candidats, y compris".