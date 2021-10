En Afrique du Sud, le marché florissant des agrumes

Alors que la saison des récoltes se termine dans le pays, avec les dernières oranges mises en carton, le syndicat des producteurs d’agrumes sud-africain voit l’année 2021 d’un très bon œil : même avec une taille de fruits plus petite que l’année dernière, les exportations pourraient dépasser le record des 146 millions de cartons expédiés en 2020.



L’Afrique du Sud affirme donc sa place de deuxième exportateur d’agrumes dans le monde, derrière l’Espagne, et approvisionne les marchés d’Europe, du Moyen-Orient, et d’Asie du Sud-Est. Un succès qui devrait se consolider par la suite, puisqu’un récent accord avec la Chine sur les règles d’exportation des citrons devrait permettre de voir le marché grossir l’année prochaine. Et le gouvernement sud-africain lorgne également sur de nouveaux débouchés, comme par exemple les Philippines qui ont reçu leur première cargaison d’agrumes sud-africains cette année, après avoir signé un accord commercial.



Cette belle réussite est tout de même freinée par des problèmes de logistique, notamment au niveau du port de Durban, sur la façade est. Les émeutes de juillet dernier, qui ont fait plus de 350 morts, ont retardé les livraisons. De plus, le port a été victime d’une cyberattaque quelques semaines plus tard, semant un peu plus le chaos dans la gestion des exportations. Et à cela s’est aussi ajouté la pénurie mondiale de conteneurs réfrigérés.



Mais les inquiétudes de l’industrie se cristallisent autour d’un problème structurel : les installations du port de Durban ne sont pas suffisantes, et la zone se retrouve très souvent encombrée, ce qui ralentit les envois de cargaisons, et a même fait baisser le prix des oranges le mois dernier.



Enfin, les producteurs surveillent avec attention la propagation de la souche asiatique de la maladie du dragon jaune, une maladie bactérienne qui fait verdir les agrumes, et qui a déjà été retrouvée sur le continent en Éthiopie et au Kenya.