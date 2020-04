En direct...conférence de presse conjointe de Serigne Mbaye Thiam et Mouhamadou Makhtar Cissé sur la gratuité de l’eau et de l’électricité

Le ministre de l’Eau et de l’Assainissement Serigne Mbaye et celui du Pétrole et des Energies Mouhamadou Makhtar Cissé tiennent à l’instant une conférence de presse conjointe au Ministère de la Santé et de l’Action Sociale. Ce, pour livrer des explications aux Sénégalais sur les mesures prises par le président de la République, Macky Sall, concernant la gratuité de l’eau et de l’électricité pour les consommateurs de la tranche sociale, pour un bimestre.