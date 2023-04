En direct de Yoff: ça chauffe entre forces de l'ordre et jeunes, des journalistes gazés

De nouveaux affrontements ont éclatés ce mardi. Et ça se passe plus précisément à Yoff. Les forces de l'ordre et jeunes s'affrontent à l'instant. A l'origine de ce conflit, une affaire de foncier. En à croire notre reporter sur place, la gendarmerie voudrait prendre le parking à l’entrée du village artisanal pour y construire une brigade. Et les jeunes du quartier disent niet. Les professionnels de l'information venus faire leur travail ont été pris à partie. Gazés et pourchassés des lieux.

Fana CiSSE

