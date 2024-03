En pleine présidentielle, Vladimir Poutine promet une réplique à des attaques sur le sol russe

Vladimir Poutine, qui a voté en ligne ce vendredi, au premier jour du scrutin destiné à le réélire, a assuré que les frappes ukrainiennes contre le territoire russe, qui se sont multipliées ces derniers jours, ne resteraient pas « impunies ».



Pour le président russe, tout cela est mis en place afin de perturber le processus de vote et « d'intimider la population, en tout cas au moins dans les zones frontalières ». « Le régime néonazi de Kiev a conçu et tente de mener un certain nombre d'actions armées, criminelles et démonstratives, poursuit-il. Il s'agit tout d'abord de frapper des lieux d'habitations sur le territoire russe. (...) Ces frappes ennemies ne restent pas et ne resteront pas impunis », a déclaré Vladimir Poutine.

En Ukraine occupée, une bombe a explosé sans faire de victimes devant un bureau de vote de la région méridionale de Kherson, et les forces ukrainiennes ont bombardé deux commissions électorales locales, selon les autorités d'occupation. Le parquet de Moscou avait mis en garde jeudi contre toute protestation, aucune critique ni opposition n'étant tolérée en Russie.



Dans le même temps, au moins 16 personnes ont été tuées et une soixantaine ont été blessées dans l'une des pires attaques de missiles russes sur Odessa, la grande ville portuaire du sud de l'Ukraine déjà deux fois prise pour cible ces derniers jours. Toujours ce vendredi, l'armée russe a, en outre, dit avoir repoussé depuis le 12 mars de multiples incursions terrestres de combattants en provenance d'Ukraine, admettant avoir dû recourir à l'artillerie et l'aviation.