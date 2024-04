Hommage à « ESSAMAAY » Jules François Bocandé : Célébration de Son Héritage en Casamance

12 ans cette année que la légende du football sénégalais Jules François Bocandé affectueusement appelé ESSAMAYE » a quitté ce bas monde.



Pour commémorer le jour de son décès, la société Linkering Productions et Mama Human Project Développent en collaboration avec le conseil départemental de Ziguinchor, l'alliance Française de Ziguinchor et la mairie, ainsi que les supporters d'Allez Casa annoncent une série d'événements spéciaux en son honneur. La cérémonie d’hommage va se dérouler du 7 au 11 mai 2024.



Selon le communiqué, « Aliou Cissé, sélectionneur de l'équipe nationale du Sénégal, se joindra à nous en tant que parrain de notre événement. Cette série d'événements commémoratifs, conçus pour célébrer l'impact durable de Bocandé sur le sport sénégalais et au-delà, offrira une opportunité unique de se rassembler et de se souvenir de son héritage indélébile ».



Le programme d'événements est le suivant :

Mardi 7 mai, 17h : Table ronde sur l'héritage de Essamaay (Intervenants : Nouha Cissé, Daour Gaye, Pr. Amadou Fall et Abdoulatif Diop).



Mardi 7 mai, 18h45 : Vernissage de l'exposition de photos inédites de Bocandé

Mercredi 8 mai, 20h : Avant-Première du film "Essamaay Bocandé la panthère" à l'hôtel Kadiandoumagne en présence des réalisateurs Maky Madiba Sylla & Lionel Bourqui et de la coproductrice du film Mama Anne.



Jeudi 9 mai à 20h: Projection du film à Sédhiou.

Vendredi 10 mai à 20h : Projection du film à Bignona.

Samedi 11 mai à 20h : Projection du film à Ziguinchor.



Le public est invité à cette cérémonie pour honorer la mémoire de ce grand homme et à partager ensemble des moments de réflexion, de célébration et de commémoration. », note le document.