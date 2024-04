Enseignements religieux : Mgr André Guèye annonce une session de formation doctrinale

Dans un communiqué en date de ce vendredi 26 avril, l’évêque du diocèse de Thiès, Mgr André Guèye, a annoncé la tenue d' « une session de formation doctrinale » visant à « unifier et à assurer la conformité des enseignements religieux ». L’objectif vise à les habiliter à « enseigner » et « éviter toute erreur d’interprétation des Saintes Écritures ou des textes du Magistère de l’Église catholique ».



Le document indique que le service diocésain de la Formation permanente seront à la charge de cette formation doctrinale, avec la collaboration de l’Aumônier diocésain du Renouveau Charismatique ».



Il précise qu’à l’issue de cette formation (…), « il reviendra à l’évêque ou à son délégué d’accorder le nihil obstat et le mandat d’enseigner à un laïc ». Il annonce qu’ « une cérémonie d’envoi en mission sera organisée, présidée par l’évêque, lui-même ou son représentant, avec l’émission de la profession de foi et du serment de fidélité (Septième directive). il sera organisé une session de formation doctrinale (…) pour tous les laïcs susceptibles d’enseigner dans les écoles de prière comme le Renouveau Charismatique ou d’autres Groupes ou Fraternités ayant un charisme similaire », lit-on sur le communiqué.



« Désormais, tout laïc, notamment, un prédicateur, un Berger du renouveau charismatique, ou toute autre personne devant donner un enseignement au nom de l’Église et venant d’un autre diocèse pour dispenser un enseignement au cours d’une veillée ou d’une assemblée de prière, devra être muni d’un mandat d’enseigner de l’Évêque de Thiès ou de son délégué », poursuit l’évêque qui souligne que les mesures pastorales entreront en vigueur à compter du 1er janvier 2025. “La demande de mandat sera adressée à l’évêque, avec ampliation au Directeur Diocésain des Œuvres qui en fera le suivi », précise-t-il.



Le communiqué indique que « pour un prêtre venant d’un autre diocèse, l’Évêque devra en être informé à temps. En paroisse, conformément à la Huitième directive, il revient aux Aumôniers, national, diocésain ou paroissial de vérifier les mandats en vue de donner leur accord aux interventions à ces différents niveaux ».