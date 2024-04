Fonction publique : Démarrage du système de pointage à compter de ce lundi

Le ministère de la Fonction Publique annonce le lancement officiel du système de pointage biométrique à partir du lundi 29 avril 2024. Ce système, déjà en place, "sera utilisé pour surveiller la présence effective des agents."



Le système de pointage biométrique, en conjonction avec la vidéo-surveillance, permettra de contrôler l'accès au bâtiment ainsi que de surveiller les heures de présence, les retards et les absences des agents.



Il est rappelé, dans le communiqué, que les horaires de travail sont fixés "du lundi au vendredi, de 8 heures à 17 heures, avec une pause d'une heure entre 13h30 et 14h30, conformément au décret n° 96-677 du 07 août 1996 modifiant le décret n° 91-982 du 17 septembre 1991."



Tous les agents sont tenus de signaler leur arrivée et leur départ en utilisant leur empreinte digitale sur le terminal situé au Poste de Police à l'entrée ou au Sous-sol. Cependant, "le personnel d'encadrement et les agents autorisés sont exemptés de cette procédure", assure la note.



Les directeurs et chefs de services sont priés "de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer une stricte application de cette directive."