En prison depuis 4 mois, Lat Diop « lâché » par Amadou Ba et ses compagnons

Selon le journal, depuis l’incarcération de l’ancien directeur de la Loterie nationale sénégalaise (Lonase), Amadou Ba n’a jamais mis ses pieds à Rebeus.



« Mieux ou pire, ni les membres de la famille biologique, ni les membres de son parti (La Nouvelle Responsabilité), n’ont mis les pieds à Reubess », précise le journal, ajoutant que seuls Aliou Sall et l’ancien président Macky Sall via ses émissaires qui se sont préoccupés du sort de Lat Diop.



Lat Diop est poursuivi pour un présumé détournement de deniers publics, extorsion de fonds et blanchiment de capitaux Le montant du préjudice est estimé à 8 milliards de FCFA.