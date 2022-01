Encore des vols de Air Sénégal retardés : des passagers désemparés crient leur déception

La compagnie Air Sénégal ne finit pas de décevoir. Le lot de frustration et de déception continue de couler. Les vols à destination de Milan, de Barcelone, de Cotonou-Douala-Libreville du 2 janvier ne pourront pas décoller. La compagnie sénégalaise sera, ainsi, obligée de prendre en charge les passagers en transit. Cependant pourra-t-elle juguler toutes les conséquences que ces perturbations vont engendrer au niveau des différents clients ? Une question qui reste sans réponse.



En effet, des passagers qui ont joints PressAfrik étalent leur amertume et ne finissent pas de crier leur désarroi. «Mon business est hypothéqué parce que j’avais un rendez-vous crucial avec des partenaires pour la relance de mon entreprise», a déclaré le jeune entrepreneur qui était en partance pour Libreville.



D’autres qui doivent reprendre le travail vont accuser du retard et risquent un licenciement où des sanctions administratives. «Tout ça à cause d’une compagnie aérienne qui n’a aucun sens de la gestion du portefeuille client, qui ne respectent aucun de ses engagements vis-à-vis de ses clients», a souligné une dame sous le couvert le de l’anonymat.



En revanche, cette fois-ci Air Sénégal a tenté de communiquer : “En raison de problèmes techniques, plusieurs vols du 2 janvier sont impactés et ne pourront être effectués selon le programme habituel”