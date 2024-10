Engagement de la jeunesse dans les politiques publiques : le projet « Men Naa Ko » officiellement lancé ce mercredi

L’association Polaris Asso en collaboration avec l’Ambassade de la France au Sénégal a procédé ce mercredi au lancement officiel de son Projet « Men Naa ko ».Cette initiative a pour objectif de renforcer la participation des jeunes dans l'élaboration des politiques publiques à travers le numérique.



Le projet Men Naa ko, vise à créer des passerelles entre les jeunes et les instances de décision en Utilisant le numérique comme levier d'une participation active et éclairée dans le débat public, et par extension, dans la formulation et la mise en œuvre des politiques publiques.



Le projet comprend deux aspects clés :



1. Une dimension territoriale et inclusive renforcée

Le projet, centré sur l'inclusion, s'adresse à tous les jeunes, indépendamment de leur âge, de leur sexe, de leur handicap, de leur appartenance ethnique, de leur religion ou de leur niveau et type de scolarisation.



2. L'exploitation du potentiel transformationnel du numérique et des industries culturelles et créatives

Le projet exploite le potentiel transformationnel du numérique et des industries culturelles et créatives pour mobiliser les jeunes, en valorisant des narratifs de pratiques démocratiques qui leur ressemblent.

« Grâce à ces leviers, nous engageons les jeunes dans des processus de gouvernance participative et de citoyenneté, en s'appuyant sur leur connexion croissante à internet et leur intérêt pour les arts culturels », a déclaré M. Ousseynou Gueye, directeur exécutif de Polaris Asso.



A noter que pour ce projet Polaris Asso a signé ce jour un partenariat avec les ministères de la microfinance et de l’économie sociale et solidaire, de l’Urbanisme, des collectivités Territoriales et de l’Aménagement des territoires. Les cinq communes de Dakar et Thiès qui vont bénéficier d’un accompagnement dans cette phase pilote sont : Cambérène, Thiaroye-sur-Mer, Yoff, Khombole et Méckhé.



Pour intégrer le projet et bénéficier d’un accompagnement le directeur exécutif de Polaris a fait savoir que les recrutements se font par appel à candidature aussi bien pour les jeunes que pour les communes.