« Enquête minable de la CREI » : Mimi Touré envoie le patron de Jeune Afrique sur le terrain

Pour le patron de Jeune Afrique « Ce qui est frappant sur X (ex-Txitter) c'est que tout le monde condamne, critique, accuse, donne des leçons de morale. Sur tous les sujets. En revanche, pour les solutions, l'analyse, ce qui pourrait être constructif, voire le débat fécond ou comment régler tel ou tel problème : RAS… Encéphalogramme plat. » Poursuivant son analyse, Marwane fait une comparaison et interpelle Mimi sur le cas Karim Wade, « Et envoyer Karim Wade en prison sans éléments valables, si ce n'est les enquêtes minables de la CREI, pas de problème ? »Une question que la candidate déclarée à la présidentielle de 2024 n’a pas tardé à répondre. « Enquêtes minables de la CREI dites-vous Marwane BY ? Même en politique la politesse reste une vertu. Si cela vous intéresse tant, vous êtes journaliste, accordez une interview aux magistrats qui avaient en charge la CREI, bon nombre sont encore en vie et départis de l’obligation de réserve. Ils vous diront généreusement ce qu’il en est des éléments valables et enquêtes dont vous faites état. Et ils vous diront certainement que la ministre de la Justice que j’étais n’avait pas pour rôle de donner des ordres aux magistrats - peut-être que les rôles ont évolué - mais de s’assurer qu’ils puissent faire leur travail convenablement », rétorqua Aminata Touré.