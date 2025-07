Enseignement supérieur : Diomaye Faye appelle à une université sénégalaise ancrée dans le numérique et l’intelligence artificielle

Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a appelé ce jeudi l’ensemble des acteurs et des partenaires techniques et financiers à « repenser » l’enseignement supérieur sénégalais, pour en faire « un levier stratégique de souveraineté, d’innovation et de transformations sociale ».



« Le moment est venu de repenser notre enseignement supérieur, non pas comme un simple espace de transmission du savoir, de production de la connaissance, mais comme un levier stratégique de souveraineté, d’innovation et de transformations sociale », a-t-il notamment indiqué.



Le Chef de l’Etat présidait le lancement de l’agenda national de transformation de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation, dont les travaux vont démarrer lundi pour une durée de cinq jours.



« Le moment est venu pour réformer, réformer pour une meilleure régulation de l’enseignement supérieur, réformer pour une qualité académique aux standards internationaux, réformer pour aligner l’enseignement sur les besoins et les attentes de l’agenda national de transformation », a-t-il lancé.



Le Président Faye estime qu’il est temps « d’imaginer une université sénégalaise moderne, ouverte aux mutations actuelles, et profondément enracinée dans nos réalités, une université tournée vers les sciences contemporaines telles que l’intelligence artificielle, le numérique et bien d’autres domaines tout en préservant son identité culturelle ».



Selon lui, l’université sénégalaise est traversée par de multiples problématiques qu’elle se doit de résoudre (infrastructures, nombre d’étudiants, problématique des curricula, financement, digitalisation).



Il a estimé dans son discours que « le monde universitaire doit saisir l’enjeu de ces mutations du monde de la connaissance, de la recherche et de l’innovation pour construire, une université sénégalaise forte de ses valeurs et préparée aux évolutions complexes du savoir ».



Le chef de l’État a exhorté l’université à répondre ‘’à nos aspirations, soutenir le développement national et s’inscrire pleinement dans l’agenda national de transformation’’.



« Cette transformation doit toucher tous les niveaux. Elle exige des réflexions épistémologiques nouvelles, audacieuse et accompagnées par une volonté politique forte », a indiqué le président de la République.



Des membres du gouvernement, des officiels, des universitaires, des enseignants-chercheurs, des étudiants, des représentants des personnels des universités, ainsi que d’organisations syndicales et patronales ont pris part à la rencontre.



Elle a aussi vu la participation de nombreux partenaires techniques et financiers, des diplomates, des élus et de représentants d’associations de parents d’élèves.





Avec APS