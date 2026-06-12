EN DIRECT - Affaire des 37 milliards de l'ASER : Thierno Alasanne Sall se prononce

L'affaire AEE Power EPC-ASER connaît un nouveau rebondissement. Thierno Alassane Sall tient ce vendredi une conférence de presse pour « dire aux Sénégalais où sont passés les 37 milliards détournés ».
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