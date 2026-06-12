Révision de la Constitution : l'Assemblée déclare recevable une proposition de loi intégrant les observations du Conseil constitutionnel

Le Bureau de l’Assemblée nationale a officialisé, ce vendredi 12 juin 2026, la démission d’Ismaïla Diallo et de Cheikh Thioro Mbacké, respectivement premier et troisième vice-présidents de l’institution.
Dans un communiqué, le Bureau salue leur disponibilité et leur engagement au service de l’institution parlementaire. « Conformément aux dispositions de l’article 18 du Règlement intérieur, il sera procédé à leur remplacement », précise le texte.
Par ailleurs, le Bureau annonce avoir reçu, examiné et déclaré recevable une proposition de loi visant à réviser la Constitution. « Cette proposition, portée par un groupe de députés, intègre l’ensemble des observations issues de la décision n°4/C/26 du Conseil constitutionnel du 25 mai 2026 », souligne l’Assemblée nationale. Conformément à l’article 69, alinéa 4, du Règlement intérieur, ladite proposition sera transmise au président de la République pour avis.
Enfin, la Conférence des présidents, réunie ce jour, a adopté le calendrier d’examen des affaires en instance, conclut le communiqué.
Dans un communiqué, le Bureau salue leur disponibilité et leur engagement au service de l’institution parlementaire. « Conformément aux dispositions de l’article 18 du Règlement intérieur, il sera procédé à leur remplacement », précise le texte.
Par ailleurs, le Bureau annonce avoir reçu, examiné et déclaré recevable une proposition de loi visant à réviser la Constitution. « Cette proposition, portée par un groupe de députés, intègre l’ensemble des observations issues de la décision n°4/C/26 du Conseil constitutionnel du 25 mai 2026 », souligne l’Assemblée nationale. Conformément à l’article 69, alinéa 4, du Règlement intérieur, ladite proposition sera transmise au président de la République pour avis.
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