Enseignement supérieur : L’intersyndicale des PATS décrète une grève de 48 heures

L’intersyndicale des personnels administratifs, techniques et de services (PATS) des universités sénégalaises a tenu une assemblée générale le 17 février 2025 pour dénoncer l’absence de dialogue avec le ministre de l’Enseignement supérieur, Abdourahmane Diouf.



Face à l’inertie du ministre de tutelle, l'intersyndicale des PATS décrète une grève de 48 heures pour revendiquer plusieurs points essentiels :

- L'envoi du nouveau décret des PATS dans les universités et centres des œuvres,

- ⁠L'harmonisation de la prime de transport

- ⁠l'application des accords de santé dans les universités

- ⁠la revalorisation des pensions de retraite

- ⁠la réintégration de la Convention du Secteur de la Presse à l'Université Iba Der THIAM de Thiès

- ⁠l'augmentation des budgets des universités qui n'ont pas été ajustés malgré la hausse des effectifs étudiants

- ⁠la finalisation des chantiers dans les universités et centres des œuvres.