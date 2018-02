Epidémie de la fièvre de Lassa : Le professeur Moussa Seydi recommande d'éviter d'être en contact avec les rats

La fièvre hémorragique virale aiguë dite de Lassa s'approche de plus en plus des frontières sénégalaises. Vendredi, les autorités de la Guinée voisine ont annoncé le premier décès dû à ce virus qui a les mêmes symptômes que celui de la maladie Ebola.

Au Sénégal, le Professeur Moussa Syedi, chef de service des maladies infectieuses et tropicales de l'hôpital Fann, a donné des indications sur les causes de contamination de la pathologie.

Et si l'on se fie à son diagnostic, les rats pourraient bientôt devenir ennemi public numéro 1 au Sénégal. "La fièvre de Lassa est ce qu'on appelle une fièvre hémorragique virale, tout comme la maladie à virus Ebola. C'est une maladie grave qui se transmet à l'homme de deux façons : soit en contact avec des ustensiles qui ont été contaminés par les excréments ou les urines de rat, soit en contact avec des aliments qui ont été contaminés par ces mêmes éléments (urines ou excréments de rat). L'homme peut également être contaminé par un autre sujet malade par le biais de ses urines ou même par voie sexuelle", a renseigné le médecin en chef sur la Rfm.