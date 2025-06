Drame à Manchester : deux mineurs placés en détention après le meurtre d'Ibrahima Seck

Le tribunal pour mineurs de Manchester a connu une audience chargée d'émotion mercredi, alors que comparaissaient trois adolescents dans l'affaire du meurtre d'Ibrahima Seck, jeune Sénégalais de 14 ans. Deux prévenus de 14 ans et un de 16 ans, poursuivis pour meurtre et port d'arme blanche, ont été placés en détention provisoire.



Le jeune Ibrahima Seck, décrit par son entourage comme un adolescent studieux et respectueux, a été mortellement poignardé alors qu'il se rendait au parc avec des amis pour jouer au football, dans le quartier de New Moston, au nord de Manchester. Grièvement blessé, il avait tenté de se réfugier dans une maison voisine avant de succomber à ses blessures moins d'une heure après l'agression, malgré l'intervention rapide des secours.



L'audience a été particulièrement éprouvante pour les familles présentes. Les trois accusés, vêtus de survêtements gris et bleu, étaient accompagnés de membres de leur famille ou d'assistantes sociales. La mère du plus âgé n'a pu contenir ses larmes et a dû quitter la salle d'audience. Après une brève comparution où les prévenus ont uniquement décliné leur identité, les juges ont ordonné leur placement en centre de rétention pour mineurs.



Parallèlement, une femme de 37 ans et une adolescente de 14 ans, suspectées d'avoir aidé les principaux accusés, ont été interpellées puis relâchées sous caution. Le chef inspecteur Tony Platten, responsable de l'enquête, a réaffirmé son engagement à trouver la vérité pour la famille de la victime : "La famille d'Ibrahima mérite des réponses. Nous restons en contact étroit avec elle tout au long du processus."



Les autorités britanniques ont lancé un nouvel appel à témoins, demandant notamment à toute personne disposant d'images de vidéosurveillance ou d'autres éléments probants de se manifester. Les trois mineurs accusés devront à nouveau comparaître ce jeudi devant la Crown Court de Manchester, alors que l'enquête continue à faire la lumière sur les circonstances de ce drame qui a bouleversé la communauté sénégalaise de Manchester.