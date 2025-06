Equipe Nationale (F) : Mbayang Sow forfait pour la CAN

Mbayang Sow a, semble-t-il, perdu sa course contre la montre. Depuis plusieurs mois, la défenseure centrale de 32 ans, qui a connu une saison quasi blanche avec le Chassieu Décines FC, traîne une blessure au genou. Malgré les espoirs du staff des Lionnes de pouvoir la récupérer, l’ancienne joueuse de l’Olympique de Marseille devrait finalement déclarer forfait pour la CAN au Maroc, selon nos informations. A moins que le staff de l’Equipe Nationale ne veuille prendre des risques, ce qui semble très peu probable.

Sadigatou Diallo incertaine, Malado Diallo à temps

« Coly » était dans le groupe des Lionnes pour la première phase préparatoire à la compétition, prévue du 5 au 26 juillet. Mais elle n’a pas participé aux entraînements. Arrivée à Chassieu Décines en septembre 2024, l’ancienne gauchère de l’US Parcelles-Assainies a très peu goûté à la compétition cette saison. Elle n’aura fait que cinq apparitions en D3 Féminine pour seulement 360 minutes de temps de jeu. Mbayang n’a plus joué avec l’Equipe Nationale depuis quasiment un an et des matchs amicaux contre la RD Congo, rapporte Wiwsport.

