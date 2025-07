Rosso – Affaire Talla Keita : les présumés meurtriers, dont des policiers, envoyés en prison

Le dossier judiciaire de Talla Keita, décédé à la suite d’actes de torture à Rosso évolue. En effet les trois personnes, dont deux policiers et un civil, ont été placées sous mandat de dépôt. Une mise en arrêt de rigueur avait été décidée dès le premier jour de l'enquête.



Le juge d'instruction du premier cabinet a procédé à leur inculpation pour "coups mortels" et "actes de torture", ouvrant ainsi une information judiciaire pour faire toute la lumière sur les circonstances du drame.



Dans un communiqué rendu public, la plateforme Initiative Zéro Impunité (IZI) salue la réactivité des autorités judiciaires et administratives, estimant qu'elle traduit un engagement réel de l'État du Sénégal à lutter contre l’impunité. « Cette affaire aurait pu sombrer dans l’oubli, comme tant d’autres. Nous saluons donc cette diligence », souligne IZI.



Cependant, la structure citoyenne appelle à un traitement équitable et rigoureux de toutes les autres affaires restées sans suite, notamment celles de : Pape Coulibaly et Cheikh Seck, tués à Yembeul dans des circonstances impliquant les forces de l’ordre, les jeunes retrouvés morts à Cambérène, ainsi que les nombreux cas de violences policières survenues entre février 2021 et mars 2024 lors des manifestations politiques.



IZI a également tenu à remercier Amnesty International Sénégal, qui a mis gracieusement à disposition un avocat pour accompagner juridiquement la famille de Vieux Talla Kaïta.