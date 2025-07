Mbour : 23 candidats à l’émigration irrégulière arrêtés, dont 8 femmes et un bébé

Le Commissariat central de Mbour a mené, le 3 juillet 2025, une opération qui a permis d’interpeller 23 individus soupçonnés de vouloir quitter clandestinement le pays par voie maritime.



Parmi les individus arrêtés figurent 20 ressortissants guinéens, 2 gambiens et 1 sénégalais. Le groupe comprenait également 8 femmes et un bébé.



Selon la Police nationale, l’intervention s’est déroulée au quartier Médine, suite à un signalement anonyme.

Le convoyeur n’a pas été retrouvé. Selon les informations recueillies par la Police nationale, les migrants s’étaient répartis en petits groupes pour faciliter leur départ.



Interrogés, les candidats ont affirmé être venus à Mbour pour chercher du travail, tout en refusant de désigner l’organisateur.

L’enquête se poursuit pour identifier et interpeller les principaux responsables.