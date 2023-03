Équipe de France : la réponse cash de Didier Deschamps sur le clash avec Karim Benzema

Didier Deschamps a été interrogé sur l’affaire Benzema, qui continue de passionner les suiveurs des Bleus. Mais le sélectionneur national n’avait pas spécialement envie d’en parler.



C’est un sujet qui continue de faire couler l’encre depuis la fin du Mondial. Ce fameux départ précipité du Qatar de Karim Benzema continue d’être rempli de zones d’ombre, et chaque partie impliquée a sa version des faits.



Didier Deschamps affirme qu’il a appris le départ de l’attaquant en se réveillant, alors que du côté du clan du Madrilène, on affirme que le sélectionneur était au courant de tout. C’est d’ailleurs sur ce point que les deux parties clashent, et la vedette merengue n’a pas hésité à prendre la parole sur les réseaux sociaux. Avec des messages très forts.



Le numéro 9 du Real Madrid a d’ailleurs laissé entendre qu’il s’apprête à prendre la parole bientôt. Quoi qu’il en soit, ce jeudi, c’était Didier Deschamps qui était présent en conférence de presse.



Le sélectionneur a dévoilé sa liste pour les prochains matchs des Bleus, mais c’est, logiquement, sur le cas Benzema que les journalistes ont voulu l’interroger. Et le coach a semblé vouloir esquiver la question, ou du moins, ne pas en dire trop sous peine de déclencher une nouvelle vague de réactions et de polémiques, rapporte Footmercato.