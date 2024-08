Équipe du Sénégal : 14 "Lionnes" retenues pour le tournoi de préqualification Mondial 2026

L’entraîneur de l’équipe nationale féminine Otis Hughley Jr a réduit son effectif. Il a publié mercredi la liste des 14 joueuses retenues pour le Tournoi de préqualification à la Coupe du monde 2026, prévu du 19 au 25 Août 2024 à Kigali.



Le Sénégal est logé dans le groupe C qui évoluera au Rwanda. Il sera en compagnie du Brésil, de la Hongrie et des Philippines. Le groupe D est composé du Rwanda, de la Grande Bretagne, de l’Argentine et du Liban.



Avant de démarrer la compétition, les « Lionnes » disputeront un match amical avec le Rwanda.



Un remaniement a été effectué dans le staff de l’équipe nationale féminine. Le coach Sidy Sall, assistant dans un club en NCAA, devient le premier assistant du sélectionneur national, Otis Hughley. Madiène Fall devient le deuxième assistant.