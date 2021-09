Équipe nationale du Sénégal: Aliou Cissé reste jusqu’en 2023

Alors que son contrat sur le banc des « Lions » était arrivé à terme depuis le 31 août dernier, Aliou Cissé qui était en négociation avec la Fédération sénégalaise de football (FSF), a été prolongé jusqu’en 2023.



Le sélectionneur de l’équipe nationale de football du Sénégal exigeait au moins deux ans de contrat de plus et une revalorisation salariale. Finalement, il n’a obtenu gain de cause que sur le premier point. Pour les émoluments, Cissé devra se contenter du montant actuel de son salaire.