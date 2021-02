Erection de Keur Massar en département: les assurances du ministre Oumar Gueye

Le ministre des Collectivités territoriales, du Développement et de l’Aménagement des territoires a annoncé hier, lundi 1 er février que la départementalisation de Keur Massar est en gestation.



D’ailleurs, selon Oumar Guèye, le gouvernement est en train de travailler sur le dossier et des concertations entre tous les acteurs sont prévues, a-t-il confié à nos confrères du journal L'As. « Le processus de départementalisation de Keur Massar avance vraiment et le gouvernement travaille dessus. Le ministre de l’Intérieur et moi-même avons travaillé ensemble sur instruction du Président de la République Macky Sall ; et comme il nous l’avait indiqué, des concertations seront initiées avec les populations et toutes les personnes qui ont leur mot à dire sur ce projet », a-t-il précisé.



Pour rappel, il y a 5 mois, le chef de l’État Macky Sall annonçait l’érection de la commune de Keur Massar en département ‘’en réponse aux nombreux problèmes d’assainissement et d’urbanisation’’ de cette localité.