Erratum ! Ousmane Diop 1er adjoint de Keur Massar Sud n’a pas rejoint la mouvance présidentielle

Un peu plutôt dans l’après-midi nous vous annoncions le ralliement du premier adjoint au maire de Keur Massar Sud, Ousmane Diop, à la mouvance présidentielle. C’était une erreur de notre part. Monsieur Diop est toujours dans l’opposition et se bat pour la libération du maire Seydina Bilal Diallo, arrêté et inculpé depuis plusieurs semaines pour appel à insurrection et offense au chef de l’Etat.



On s’est trompé sur la commune concernée. Il s’agit plutôt de la première adjointe au maire de Keur Massar Nord, Maguette Sarr. Cette militante de Pastef de la première heure, a décidé de rejoindre le camp du pouvoir ce dimanche. Pour expliquer sa transhumance, la dame Sarr argue la situation tendue qui prévaut actuellement dans le pays et les arrestations de centaines de jeunes. Elle met également en avant la frustration des jeunes due au chômage. Maguette Sarr dit espérer que son alliance avec Macky Sall va permettre de résoudre tous ces problèmes dans sa commune.



La rédaction de PressAfrik présente ses excuses à Monsieur Ousmane Diop, pour la confusion.